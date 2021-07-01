Президент Примеры против осуществления плана «Барсы» по продлению контракта Месси

Аргентинец сегодня стал свободным агентом

Хавьер Тебас / фото - Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта работает над продлением соглашения с Лионелем Месси. Сегодня ночью официально истек текущий контракт капитана с командой, но клуб с игроком не расстанутся просто так.

Завтра утром должна состояться встреча Лапорты и главы испанской Примеры Хавьера Тебаса, сообщает Diario Sport.

Руководство каталонцев хочет продлить с Месси контракт на два года, по истечению которого аргентинец станет послом клуба. Но для того, что бы обойти ограничение по потолку зарплат Лапорта хочет растянуть выплату оклада форварду на несколько лет.

Тебас категорически против такой махинации, поэтому пока что стороны топчутся на месте в переговорах.

Напомним, Лапорта пригрозил, что клубы АПЛ пожалеют о выходе из Суперлиги.