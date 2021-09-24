Президент Примеры: «Реал» и «Барса» обречены страдать в еврокубках»

Хавьер Тебас / фото - Football Espana

Глава испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал для AS финансовую ситуацию в европейском футболе:

Вложения должны быть, но ограниченные, контролируемые. Суперлига будет запущена, если свободно вкладывать кучу денег.

Футбол с таким неограниченным финансированием неустойчив. Многие члены Ассоциации европейских клубов против этого.

Надеюсь, что общение с UEFA приведет к успеху. Мы не собираемся менять свою модель. Такие клубы будут менее конкурентоспособны в Европе, но более устойчивы.

Нам нужно защищать наши топ-клубы, «Реал» и «Барселону», которые обречены страдать в еврокубках».