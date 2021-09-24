Президент Примеры: «Реал» и «Барса» обречены страдать в еврокубках»
Глава испанской Примеры Хавьер Тебас прокомментировал для AS финансовую ситуацию в европейском футболе:
«Мы уже говорили о финансовом контроле со стороны UEFA. Мы не считаем, что неограниченные вливания денег идут на пользу. Мы не согласны с моделью, к которой стремится UEFA. Существуют огромные риски.
Вложения должны быть, но ограниченные, контролируемые. Суперлига будет запущена, если свободно вкладывать кучу денег.
Футбол с таким неограниченным финансированием неустойчив. Многие члены Ассоциации европейских клубов против этого.
Надеюсь, что общение с UEFA приведет к успеху. Мы не собираемся менять свою модель. Такие клубы будут менее конкурентоспособны в Европе, но более устойчивы.
Нам нужно защищать наши топ-клубы, «Реал» и «Барселону», которые обречены страдать в еврокубках».
В последние годы испанским грандам тяжело конкурировать на трансферном рынке с командами, куда владельцы вливают огромное количество денег: ПСЖ, «Манчестер Сити», «Челси».
Так как у главных клубов Примеры нет владельцев (принадлежат команды членам ассоциации – сосьос, которые голосованием принимают решения и выбирают президентов), то они могут рассчитывать только на собственные доходы и спонсорские контракты.
Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что Тебас одержимо пытается навредить каталонскому клубу.
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