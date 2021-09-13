Лапорта: «Президент Примеры болезненно одержим тем, как навредить «Барселоне»

Конфликт руководства испанских топ-клубов с боссами Ла Лиги продолжается

Хавьер Тебас и Жоан Лапорта / фото - Marca

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал для пресс-службы «блаугранас» заявления руководителя испанской Примеры Хавьера Тебаса, что каталонский клуб находится под влиянием главы мадридского «Реала» Флорентино Переса:

«Я нахожу заявления Тебаса неуместными. Вместо взаимопонимания и гармонии он добивается конфликтов и конфронтаций. У него болезненная одержимость поиском путей навредить «Барселоне» и ее ценностям. Но мы хорошо его знаем».

Ранее Тебас заявил, что Лапорта дал согласие на заключение сделки по продаже прав на телетрансляции инвестиционному фонду CVC, но после разговора с Пересом изменил свое решение.

«Барселона» также как «Реал» отказалась от этой сделки и боссы клубов были готовы пойти на прямую конфронтацию с Тебасом.

Напомним, ранее Тебас заявлял, что каталонцы смогли б сохранить Месси, если бы согласились на сделку.