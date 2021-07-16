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Президент Примеры: «Я согласен с Суперлигой в некоторых аспектах»

Тебас считает, что UEFA должен идти клубам на уступки
Футбол В Европе
09:31
Президент Примеры: «Я согласен с Суперлигой в некоторых аспектах»
Хавьер Тебас / Фото: Twitter

Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что он поддерживает некоторые идеи Суперлиги. Его слова приводит Marca.

«Я согласен с Суперлигой в некоторых аспектах, таких как управление. Я сказал это «Реалу» и «Барселоне». Думаю, что клубы должны иметь больше полномочий в принятии решений. Например, вопросы о телевизионных правах решают шесть субъектов, из которых пятеро — клубы. Это нужно улучшить, потому что клубы являются двигателем футбола. Однако я критикую большие клубы за то, что они говорят: «Я здесь главный, а остальным дадим милостыню». UEFA должен сделать здесь шаг, и я сказал об этом Александеру Чеферину».

Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сообщил, что он не боится угроз UEFA касательно Суперлиги.

Петр Приходько
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Хавьер Тебас

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