Новичок турецкой Суперлиги может подписать еще одну звезду мирового футбола
Президент Примеры: «Я согласен с Суперлигой в некоторых аспектах»
Тебас считает, что UEFA должен идти клубам на уступки
Хавьер Тебас / Фото: Twitter
Президент Примеры Хавьер Тебас заявил, что он поддерживает некоторые идеи Суперлиги. Его слова приводит Marca.
«Я согласен с Суперлигой в некоторых аспектах, таких как управление. Я сказал это «Реалу» и «Барселоне». Думаю, что клубы должны иметь больше полномочий в принятии решений. Например, вопросы о телевизионных правах решают шесть субъектов, из которых пятеро — клубы. Это нужно улучшить, потому что клубы являются двигателем футбола. Однако я критикую большие клубы за то, что они говорят: «Я здесь главный, а остальным дадим милостыню». UEFA должен сделать здесь шаг, и я сказал об этом Александеру Чеферину».
Ранее президент «Ювентуса» Андреа Аньелли сообщил, что он не боится угроз UEFA касательно Суперлиги.
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