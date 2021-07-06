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Президент ПСЖ: «Хакими – один из лучших крайних защитников в футболе»

В клубе рады новому подписанию
Футбол Лига 1 (Франция)
21:16
Президент ПСЖ: «Хакими – один из лучших крайних защитников в футболе»
Ашраф Хакими / фото - PSG

Президент ПСЖ Нассер аль-Хелайфи прокомментировал переход защитника Ашрафа Хакими из «Интера» в парижскую команду. Слова функционера приводит официальный сайт клуба.

«Рады поприветствовать сегодня в Париже Ашрафа Хакими.

Подписание игрока такого класса показывает уровень наших амбиций. Мы продолжаем строить здесь нечто особенное. Ашрафу всего 22 года, но он уже проявил себя как один из лучших крайних защитников в футболе. И мы установили такие стандарты в клубе.

Знаю, что у Ашрафа будет фантастическая карьера с нами, все в клубе желают ему успеха в наших цветах».

ПСЖ выплатили «Интеру» за защитника 60 миллионов евро, плюс в контракте прописаны бонусы в размере еще 11 миллионов евро. Соглашение марокканца с парижским клубом рассчитано до 2026 года.

Помимо позиции правого защитника, Хакими может сыграть на левом краю защиты, а также справа в полузащите, или выйти и правым вингером.

В минувшем сезоне в 45 матчах за «Интер» Ашраф отметился 18 результативными действиями.

Напомним, Хакими заявил, что приехал в ПСЖ для великих дел.

Павел Харченко
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ПСЖ Ашраф Хакими

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