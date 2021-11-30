Президент ПСЖ: «Надеюсь, Мбаппе продлит контракт»
Президент ПСЖ опроверг переговоры с Зиданом
Француз пока отдыхает без работы
16:26
Фото: RMC Sport
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал RMC Sport слухи о переговорах с бывшим тренером «Реала» Зинедином Зиданом.
«Мы очень довольны работой Почеттино.
Мне не нравятся все эти слухи, это неправда. У нас не было никаких контактов с Зиданом».
Сообщалось, что Зидан может сменить Почеттино в конце сезона.
На данный момент французский тренер находится без работы. Ранее он отклонил предложение от МЮ.
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