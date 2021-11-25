Игроки ПСЖ ожидают скорое назначения Зидана
Зидан провел переговоры с ПСЖ. Титулованный наставник – в раздумьях
Французский гранд может сменить тренера следующим летом
25 ноября 15:18
Зинедин Зидан / Фото - marca.comПСЖ провел переговоры с титулованным французским наставником Зинедином Зиданом. Об этом сообщает Le Parisien.
Зидан обсудил с руководством клуба возможность его назначения на тренерским мостик команды следующим летом. Стороны готовы продолжить переговоры в будущем.
Нынешним наставник фрнацузского гранда является Маурисио Почеттино, который возглавляет команду с января этого года. Ранее СМИ сообщали, что аргентинец желает подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».
После 14 туров ПСЖ лидирует в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 очков.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отклонил предложение МЮ относительно Почеттино.
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