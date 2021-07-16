Президент «Реала»: «Роналду – идиот, больной. Он сумасшедший»
Президент «Реала»: «Гути – идиот, Фигу – су**н сын»
Еще два игрока «Реала», попавшие в немилость к Пересу
16:29
Гути, Перес и Фигу / Фото: hesgoal.app
El Confidencial
продолжила приводить цитаты из аудиозаписей с высказываниями президента «Реала» Флорентино Переса.
В 2012 году Перес оскорбил легенду «сливочных» Гути.
Гути словно козел. Он сам себе злейший враг. Он идиот.
В 2006 году Перес не подбирал выражения и в адрес обладателя «Золотого мяча» Луиша Фигу.
Фигу все испортил в раздевалке. Лучшим был Зидан, без сомнения. Фигу – су**н сын, как этот парень, Рауль. Фигу и Рауль были худшими.
Напомним, что ранее свою порцию критики получили Криштиану Роналду, а также экс-капитаны мадридского клуба Рауль и Икер Касильяс.