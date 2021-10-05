Мбаппе: «Я называл Неймара бездарем»
Президент «Реала» назвал дату подписания Мбаппе
В Мадриде готовы к бесплатному подписанию форварда
14:26
Флорентино Перес / фото - Eurosport
Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал для Marca возможное подписание мадридским клубом нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе:
«В январе у нас будут новости о Мбаппе. Мы надеемся, что 1 января все будет решено».
«Сливочные» предпринимали попытки подписания игрока еще этим летом, но боссы отклоняли все предложения мадридцев, включая 200-милионный запрос.
Контракт Мбаппе с французским грандом истечет следующим летом, но уже с первого января игрок будет волен вести переговоры с другими клубами и даже подписывать предварительные контракты.
Сам 22-летний игрок заявил о желании пополнить ряды «королевского клуба».
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