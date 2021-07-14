Президент «Реала»: «Роналду – идиот, больной. Он сумасшедший»

Перес не поскупился на слова в адрес нападающего

Флорентино Перес и Криштиану Роналду / фото - Twitter

Вчера испанское издание El Confidential опубликовало аудиозаписи со оскорбительными высказываниями президента «Реала» Флорентино Переса в адрес многих бывших игроков мадридского «Реала».

Под раздачу попал и лучший бомбардир в истории клуба Криштиану Роналду, про которого Флорентино сказал немало неприятных слов:

«Он сумасшедший. Этот парень идиот, больной. Вы думаете, что этот парень нормальный, но он ненормальный, иначе он не делал бы всего того, что делает. Последняя глупость, которую он сделал, видел весь мир. Как вы думаете, почему он делает подобные глупости? Мендеш не управляет им. То же касается и Моуринью. Нулевой контроль. Даже для интервью. Это люди с ужасным эго, оба избалованные, они не видят реальности, потому что оба могли бы заработать намного больше денег, если бы вели себя по-другому. Эти двое ненормальные, потому что речь идет о больших деньгах в сфере прав на изображения. С таким лицом, с такой вызывающей манерой поведения они не нравятся никому. Это антиреклама!».

Жорже Мендеш является представителем Роналду и Жозе Моуриньо, и в другой записи Перес заявил, что ранее этот агент провел махинацию и обманул всех, подписав защитника Пепе в мадридский клуб.

По словам источников, Роналду в свое время покинул команду из-за разногласий с Пересом. Игрока обидел тот факт, что клуб не поддержал его в период, когда у форварда были проблемы с испанским правительством.

Эти записи были сделаны в 2012 году, когда и Роналду и Моуриньо являлись игроками «Реала» и принесли команде первое за 4 года чемпионство Испании.

Также издание опубликовало записи с 2006-2008 годов, в которых Перес назвал величайших капитанов клуба Икера Касильяса и Рауля Гонсалеса мошенниками, и заявил, что их нахождение в клубе – огромная неудача.

После того, как скандальные пленки всплыли, Перес выпустил заявление, в котором подтвердил подлинность этих записей, но сказал, что это все проделки UEFA, чтобы опорочить его честь из-за проекта Суперлиги.

Напомним, экс-защитник «Реала» Серхио Рамос, который тоже ушел из-за разногласий с Пересом, заявил, что никогда не отпразднует гол в ворота родной команды.