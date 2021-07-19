Президент «Руха»: «Привет пиявкам из УАФ»

Команда справилась с неприятной ситуацией

Григорий Козловский / фото - dynamo.kiev

Президент ФК «Рух» Григорий Козловский в Instagram прокомментировал заключение соглашения с «Ареной Львов»:

«Договор подписан на условиях «Руха». Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ. Борьба только начинается, будет бой».

После понижения стадиона «Украина» в категории «Рух» остался без домашнего стадиона. Команда безрезультатно пробовала зарегистрировать своей домашней ареной тернопольский стадион имени Шухевича и киевский стадион «Динамо».

В конце концов, клуб достиг соглашения с «Ареной Львов» и будет платить по 210 тысяч гривен за каждый матч.

Ранее Козловский заявлял, что «Рух» был единственным клубом, который не поддержал кандидатуру Андрея Павелко на пост президента УАФ.