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Президент «Руха»: «Привет пиявкам из УАФ»

Команда справилась с неприятной ситуацией
Футбол Украинская Премьер-лига
17:34
Президент «Руха»: «Привет пиявкам из УАФ»
Григорий Козловский / фото - dynamo.kiev

Президент ФК «Рух» Григорий Козловский в Instagram прокомментировал заключение соглашения с «Ареной Львов»:

«Договор подписан на условиях «Руха». Мы стояли до конца и победили. Привет пиявкам из УАФ. Борьба только начинается, будет бой».

После понижения стадиона «Украина» в категории «Рух» остался без домашнего стадиона. Команда безрезультатно пробовала зарегистрировать своей домашней ареной тернопольский стадион имени Шухевича и киевский стадион «Динамо».

В конце концов, клуб достиг соглашения с «Ареной Львов» и будет платить по 210 тысяч гривен за каждый матч.

Ранее Козловский заявлял, что «Рух» был единственным клубом, который не поддержал кандидатуру Андрея Павелко на пост президента УАФ.


Павел Харченко
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Теги

Рух Григорий Козловский УАФ

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