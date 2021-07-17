Источник: «Рух» может прекратить свое существование
Президент «Руха» – УАФ: «Лучше умереть свободным, чем быть рабом»
Клуб не согласен с решениями организации
Григорий Козловский / фото - FootBoom
Президент «Руха» Григорий Козловский на своей странице в Instagram отреагировал на решение УАФ запретить львовскому клубу играть домашние матчи на тернопольском стадионе:
«Кратко об УАФ. Привет всем «друзьям» журналистам, особенно львовским. Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях. Все будет Украина».
Домашней ареной «Руха» являлся стадион «Украина» во Львове, но УАФ запретила проводить там матчи УПЛ.
Львовская команда приняла решение заявить тернопольский стадион имени Шухевич, как свой резервный, но УАФ ответила отказом, и теперь клуб находится на грани исчезновения.
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