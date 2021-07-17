Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Президент «Руха» – УАФ: «Лучше умереть свободным, чем быть рабом»

Клуб не согласен с решениями организации
Футбол Украинская Премьер-лига
18:37
Президент «Руха» – УАФ: «Лучше умереть свободным, чем быть рабом»
Григорий Козловский / фото - FootBoom

Президент «Руха» Григорий Козловский на своей странице в Instagram отреагировал на решение УАФ запретить львовскому клубу играть домашние матчи на тернопольском стадионе:

«Кратко об УАФ. Привет всем «друзьям» журналистам, особенно львовским. Лучше умереть свободным и непокоренным, чем быть рабом, стоя на коленях. Все будет Украина».

Домашней ареной «Руха» являлся стадион «Украина» во Львове, но УАФ запретила проводить там матчи УПЛ.

Львовская команда приняла решение заявить тернопольский стадион имени Шухевич, как свой резервный, но УАФ ответила отказом, и теперь клуб находится на грани исчезновения.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Рух УАФ стадион Украина

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Источник: «Рух» может прекратить свое существование
Источник: «Рух» может прекратить свое существование
Футбол Украинская Премьер-лига
15:37
«Минай» может подписать чемпиона мира U20
«Минай» может подписать чемпиона мира U20
Футбол Украинская Премьер-лига
09:50
Кухаревич подписал контракт с клубом Лиги 1
Кухаревич подписал контракт с клубом Лиги 1
Футбол Лига 1 (Франция)
16 июля 22:11
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
«Рух» заявил стадион имени Шухевича резервной домашней ареной
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 20:05
В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой
В УАФ решили не отказываться от правила выездного гола в переходных матчах между УПЛ и Первой лигой
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 16:40
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Павелко призвал власти Львова спасти стадион «Украина»
Футбол Украинская Премьер-лига
16 июля 13:17

Новости: Футбол

Хавбек «Динамо» получил травму на тренировочном сборе
Хавбек «Динамо» получил травму на тренировочном сборе
Украинская Премьер-лига
19:38
«Барселона» расстанется с тремя игроками этим летом
«Барселона» расстанется с тремя игроками этим летом
Примерa (Испания)
19:06
Президент «Руха» – УАФ: «Лучше умереть свободным, чем быть рабом»
Президент «Руха» – УАФ: «Лучше умереть свободным, чем быть рабом»
Украинская Премьер-лига
18:37
30-минутные таймы и неограниченные замены – FIFA тестирует новые правила
30-минутные таймы и неограниченные замены – FIFA тестирует новые правила
В мире
18:09
Бывший тренер Лунина рассказал, как вратарь тренировался для «Реала»
Бывший тренер Лунина рассказал, как вратарь тренировался для «Реала»
Украинские легионеры
17:35
Роналдиньо расписался на груди очаровательной болельщицы
Роналдиньо расписался на груди очаровательной болельщицы
В мире
17:22
Стало известно, где сборная Украины проведет свой ближайший матч
Стало известно, где сборная Украины проведет свой ближайший матч
Сборная Украины
17:07
«Ювентус» может снизить зарплату Роналду на 10 миллионов
«Ювентус» может снизить зарплату Роналду на 10 миллионов
Серия А (Италия)
16:44
Каннаваро: «Золотой мяч отдал бы Месси»
Каннаваро: «Золотой мяч отдал бы Месси»
В Европе
16:31
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
14
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
15
Все новости