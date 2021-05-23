Пирло: «Руководство «Ювентуса» оценит весь сезон, а уже потом примет решение о моем будущем»
Президент «Спортинга»: «Думаю, Роналду вернется однажды»
Фредерику Варандаш ждет звездного форварда в родной команде
Криштиану Роналду / фото - Getty Images
Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш в эфире Sic Noticias признался, что верит в возвращение звездного Криштиану Роналду в португальский клуб.
Вернется ли Роналду на каком-то этапе в Лиссабон?
Я думаю, что однажды он сыграет здесь. Криштиану был одним из первых, кто прислал мне сообщение и поздравил нас с победой в чемпионате.
Но у него еще один год по контракту с «Ювентусом», и я знаю, что он хочет продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов.
Очевидно, его возвращение сюда зависит от него: помимо того, что Криштиану является отличным игроком, он также является большим болельщиком «Спортинга».
Напомним, Сульшер общался с Роналду о возвращении в «Манчестер Юнайтед».
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