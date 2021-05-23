Президент «Спортинга»: «Думаю, Роналду вернется однажды»

Криштиану Роналду / фото - Getty Images

Президент лиссабонского «Спортинга» Фредерику Варандаш в эфире Sic Noticias признался, что верит в возвращение звездного Криштиану Роналду в португальский клуб.

Я думаю, что однажды он сыграет здесь. Криштиану был одним из первых, кто прислал мне сообщение и поздравил нас с победой в чемпионате.

Но у него еще один год по контракту с «Ювентусом», и я знаю, что он хочет продолжить борьбу за победу в Лиге чемпионов.

Очевидно, его возвращение сюда зависит от него: помимо того, что Криштиану является отличным игроком, он также является большим болельщиком «Спортинга».