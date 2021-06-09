«Ювентус» договорился о контракте с экс-трансферной целью «Шахтера»
Президент «Торино» разбил все надежды «Ювентуса» на покупку форварда
Соседи не отдадут «зебрам» игрока
13:47
Андреа Белотти / фото - FootBoom
Президент «Торино» Урбано Кайро оценил возможность перехода нападающего «быков» Андреа Белотти в стан «Ювентуса», сообщает Calciomercato.
«Белотти в «Ювентусе»? Для меня это невозможно, в любой перспективе. Я не получал от «Ювентуса» никаких запросов по Андреа, а если бы и получил, то отказал бы. В «Ювентус»? Никогда в жизни! Без шуток».
В минувшем сезоне итальянский форвард провел за «Торино» 36 матчей, где отметился 20 результативными действиями.
Напомним, «Ювентус» хочет обменять Роналду на нападающего ПСЖ.
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