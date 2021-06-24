Президент UEFA объяснил причины отмены правила выездного гола
Президент UEFA Александр Чеферин рассказал, почему было принято решение отменить правило выездного гола в еврокубках. Слова функционера приводит официальный сайт организации.
«Правило выездного гола было неотъемлемой частью турниров UEFA с момента его введения в 1965 году. Однако вопрос о его отмене обсуждался на различных встречах UEFA в течение последних нескольких лет. Хотя единого мнения на этот счет не было, многие тренеры, болельщики и другие вовлеченные стороны подвергали сомнению его справедливость и высказывались за отмену.
Влияние этого правила сегодня противоречит его первоначальному предназначению, поскольку, по сути, теперь оно сдерживает домашние команды – особенно в стартовых матчах – от атакующего футбола, так как они опасаются пропустить гол, который даст их противникам существенное преимущество. Критике также подвергалась несправедливость, из-за которой команда хозяев должна забивать дважды после гола гостей, и особенно это касается дополнительного времени.
Будет справедливо сказать, что домашнее преимущество сегодня уже не настолько значительно, как прежде. Принимая во внимание единообразие игрового стиля в Европе, а также множество различных факторов, которые привели к снижению преимущества домашнего поля, Исполнительный комитет UEFA принял верное решение согласиться с точкой зрения, что гол на выезде больше не должен иметь больший вес, чем мяч, забитый дома».
Футбольное сообщество давно обсуждало отмену устаревшего правила. Особо сильно за это сетовал экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, который с недавнего времени занимает должность начальника отдела развития в FIFA.
Напомним, UEFA открыл дело против экс-соперника сборной Украины.