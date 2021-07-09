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Президент УПЛ: «Олимпик» пока не снялся с соревнований»

Футбольный чиновник ответил на интересующие общественность вопросы
Футбол Украинская Премьер-лига
14:03
Президент УПЛ: «Олимпик» пока не снялся с соревнований»
Евгений Дикий / Фото: УПЛ

Президент УПЛ Евгений Дикий ответил на вопросы касательно снятия «Олимпика» с УПЛ.

– «Олимпик» снялся с УПЛ. Что дальше? Возвращается «Минай»?

– «Олимпик» еще не снялся с УПЛ, мы ждем официальное заявление от клуба. По процедуре, заявление, которое размещено клубом на официальном сайте, не является достаточным основанием для соответствующих дальнейших действий.

Поэтому мы ждем от них официальное письмо, только после этого будем запускать соответствующую процедуру.

– То есть это вопрос времени?

– Да.

– Как «Минай» был аттестован, когда в команде 6 игроков на контракте?

– Мы не занимаемся аттестацией клубов. Есть профильные комитеты, этот вопрос лучше адресовать туда.

– Играть «Минай» будет на ужгородском «Авангарде»? К стадиону нет претензий, ведь в конце прошлого сезона у него были проблемы с освещением?

– Перед новым сезоном стадионы должны получить категории. Матчи УПЛ можно проводить на стадионах не ниже третьей категории. Сейчас профильным комитетом УАФ проводится соответствующая работа. Ближе к старту сезона мы составим перечень стадионов, на которых команды смогут проводить матчи УПЛ


Напомним, «Олимпик» могут заменить «Минаем» в новом сезоне УПЛ.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Олимпик Донецк Минай

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