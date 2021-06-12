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Президент «Вереса» озвучил бюджет клуба на грядущий сезон УПЛ

Ровенский клуб также планирует прилично зарабатывать
Футбол Украинская Премьер-лига
16:53
Президент «Вереса» озвучил бюджет клуба на грядущий сезон УПЛ
Иван Надеин / Фото: УПЛ

Президент «Вереса» Иван Надеин в шоу «Трендец» назвал бюджет клуба на следующий сезон.

– Фактически потратили на премиальные почти 8 миллионов гривен.

Было совещание о касательно выступлений в УПЛ, менеджмент подал бюджет в размере 77 миллионов гривен – 3 млн долларов.

– Из чего будет зарабатывать «Верес» в Премьер-лиге?

– Наблюдательный совет сообщил о потенциальных доходах в размере 32-33 млн гривен. Дефицит будет около 40 миллионов


Ранее Надеин заявил, что может довести стоимость «Вереса» до 1 миллиарда гривен.


Петр Приходько
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