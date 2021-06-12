«Верес» продлил контракт с еще одним хавбеком
Президент «Вереса» озвучил бюджет клуба на грядущий сезон УПЛ
Ровенский клуб также планирует прилично зарабатывать
Иван Надеин / Фото: УПЛ
Президент «Вереса» Иван Надеин в шоу «Трендец» назвал бюджет клуба на следующий сезон.
– Фактически потратили на премиальные почти 8 миллионов гривен.
Было совещание о касательно выступлений в УПЛ, менеджмент подал бюджет в размере 77 миллионов гривен – 3 млн долларов.
– Из чего будет зарабатывать «Верес» в Премьер-лиге?
– Наблюдательный совет сообщил о потенциальных доходах в размере 32-33 млн гривен. Дефицит будет около 40 миллионов
Ранее Надеин заявил, что может довести стоимость «Вереса» до 1 миллиарда гривен.
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