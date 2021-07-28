Надеин: «В следующем году «Верес» точно вернется в Ровно»
Президент «Вереса» рассказал о строительстве базы клуба
Земля для этого уже есть
Иван Надеин / Фото: Twitter
Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о строительстве базы клуба в Ровно.
«Мы получили 8 гектаров земли для строительства базы. Ждем документацию с неделю. До конца года хотим закончить два полноценных поля с натуральным и искусственным покрытием. Без инфраструктуры мы не построим клуба, который не зависит от внешних факторов. Это наша основная задача».
Ранее Надеин заявил, что «Верес» вернется в Ровно уже в следующем году.
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