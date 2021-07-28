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Президент «Вереса» рассказал о строительстве базы клуба

Земля для этого уже есть
Футбол Украинская Премьер-лига
10:01
Президент «Вереса» рассказал о строительстве базы клуба
Иван Надеин / Фото: Twitter

Президент «Вереса» Иван Надеин рассказал о строительстве базы клуба в Ровно.

«Мы получили 8 гектаров земли для строительства базы. Ждем документацию с неделю. До конца года хотим закончить два полноценных поля с натуральным и искусственным покрытием. Без инфраструктуры мы не построим клуба, который не зависит от внешних факторов. Это наша основная задача».

Ранее Надеин заявил, что «Верес» вернется в Ровно уже в следующем году.

Источник: UA-Football Петр Приходько
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