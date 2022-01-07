Президент «Вереса»: «Большая часть задачи на сезон уже выполнена»
Президент «Вереса»: «В первой части сезона команда выступила достаточно мощно»
Надеин отметил, что ровенцы даже перевыполнили задачу
07 января 21:27
Иван Надеин / Фото - Футбол 1/2/3
Президент «Вереса» Иван Надеин в эфире телеканала «Футбол» дал свою оценку первой части сезона.
Команда занимает девятое место после первой части сезона. Результат, однозначно, отличный. Можно было только мечтать о таких успехах, но команда выдержала.
Мы очень довольны спортивным результатом, в первую очередь. Мы выиграли все ключевые игры. Лидерам мы проиграли без шансов, но в остальных матчах мы набрали 23 очка, поэтому команда выступила достаточно мощно.
Ранее президент «Вереса» рассказал о потенциальном подписании легионеров.
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