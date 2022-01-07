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Президент «Вереса»: «В первой части сезона команда выступила достаточно мощно»

Надеин отметил, что ровенцы даже перевыполнили задачу
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 21:27
Президент «Вереса»: «В первой части сезона команда выступила достаточно мощно»
Иван Надеин / Фото - Футбол 1/2/3

Президент «Вереса» Иван Надеин в эфире телеканала «Футбол» дал свою оценку первой части сезона.

Команда занимает девятое место после первой части сезона. Результат, однозначно, отличный. Можно было только мечтать о таких успехах, но команда выдержала.

Мы очень довольны спортивным результатом, в первую очередь. Мы выиграли все ключевые игры. Лидерам мы проиграли без шансов, но в остальных матчах мы набрали 23 очка, поэтому команда выступила достаточно мощно.

Ранее президент «Вереса» рассказал о потенциальном подписании легионеров.

Сергей Стаднюк
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Верес Иван Надеин

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