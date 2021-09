«При нем никто не взял на ужин даже кусочек пирога». Вратарь МЮ раскрыл секрет потрясающей формы Роналду

Криштиану Роналду / фото - DiggingSport

Голкипер «Манчестер Юнайтед» рассказал talkSPORT о том, как питается Криштиану Роналду, и как приход португальца повлиял на рацион игроков клуба:

“On Friday’s you finish your dinner & you have a few cheat food out.”



“Not one player touched the crumble & custard because everyone was looking at Cristiano’s plate!”



Lee Grant tells the story of how Cristiano Ronaldo’s presence put #MUFC players off of dessert pic.twitter.com/NGciSvzuVP