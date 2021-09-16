При Петракове Украина продолжила падение в рейтинге FIFA

Три ничьи негативно отразились на месте национальной сборной





Александр Петраков / Фото: УАФ

В обновленном рейтинге FIFA сборная Украины опустилась с 25 на 27 место в сравнении с августом.



Первая позиция в рейтинге остается за сборной Бельгии, а вторая за Бразилией. С третьего места команда Англии сместила Францию.

Рейтинг сборных FIFA:

1 (1). Бельгия – 1832,33 очка

2 (2). Бразилия – 1811,73

3 (4). Англия – 1755,44

4 (3). Франция – 1754,31

5 (5). Италия – 1735,73

6 (6). Аргентина – 1725,31

7 (8). Португалия – 1674,90

8 (7). Испания – 1673,68

9 (9). Мексика – 1666,19

10 (11). Дания – 1658,49

...

27 (25). Украина – 1520,07

Напомним, сборная Украины со времени последнего рейтинга сыграла вничью с Казахстаном, Францией и Чехией.