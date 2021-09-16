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При Петракове Украина продолжила падение в рейтинге FIFA
Три ничьи негативно отразились на месте национальной сборной
12:28
Александр Петраков / Фото: УАФ
В обновленном рейтинге FIFA сборная Украины опустилась с 25 на 27 место в сравнении с августом.
Первая позиция в рейтинге остается за сборной Бельгии, а вторая за Бразилией. С третьего места команда Англии сместила Францию.
Рейтинг сборных FIFA:
1 (1). Бельгия – 1832,33 очка
2 (2). Бразилия – 1811,73
3 (4). Англия – 1755,44
4 (3). Франция – 1754,31
5 (5). Италия – 1735,73
6 (6). Аргентина – 1725,31
7 (8). Португалия – 1674,90
8 (7). Испания – 1673,68
9 (9). Мексика – 1666,19
10 (11). Дания – 1658,49
...
27 (25). Украина – 1520,07
Напомним, сборная Украины со времени последнего рейтинга сыграла вничью с Казахстаном, Францией и Чехией.
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