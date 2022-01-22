«Металлист» в первом спарринге на сборе забил пять мячей команде из топ-5 чемпионата Болгарии
«Привлечет к себе внимание». Ярославский – о зимнем турнире украинских команд
Соревнования между двумя клубами УПЛ и двумя из Первой лиги пройдут в Турции
17:32
Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист
Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» идею организации зимнего турнира четырех команд. Помимо харьковчан, в нем примут участие «Черноморец», «Верес» и «Полесье».
Я думаю, что в зимнее межсезонье, когда футбола не так много, турнир Winter Сup 2022 привлечет к себе внимание. Все уже соскучились за футболом. Первая его порция будет уже в феврале.
Футбол – это соревнование. Каждый матч, который проводится, все хотят выиграть. Даже когда на пляже играют, то одни хотят выиграть у других.
Я поеду обязательно. Очень соскучился за футболом.
Ранее сообщалось, что «Металлист» не смог договориться о переходе бразильского форварда.
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