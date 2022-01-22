«Привлечет к себе внимание». Ярославский – о зимнем турнире украинских команд

Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» идею организации зимнего турнира четырех команд. Помимо харьковчан, в нем примут участие «Черноморец», «Верес» и «Полесье».

Футбол – это соревнование. Каждый матч, который проводится, все хотят выиграть. Даже когда на пляже играют, то одни хотят выиграть у других.

Я поеду обязательно. Очень соскучился за футболом.