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«Привлечет к себе внимание». Ярославский – о зимнем турнире украинских команд

Соревнования между двумя клубами УПЛ и двумя из Первой лиги пройдут в Турции
Футбол Первая лига
17:32
«Привлечет к себе внимание». Ярославский – о зимнем турнире украинских команд
Александр Ярославский / Фото - ФК Металлист

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал в эфире телеканала «Футбол» идею организации зимнего турнира четырех команд. Помимо харьковчан, в нем примут участие «Черноморец», «Верес» и «Полесье».

Я думаю, что в зимнее межсезонье, когда футбола не так много, турнир Winter Сup 2022 привлечет к себе внимание. Все уже соскучились за футболом. Первая его порция будет уже в феврале.

Футбол – это соревнование. Каждый матч, который проводится, все хотят выиграть. Даже когда на пляже играют, то одни хотят выиграть у других.

Я поеду обязательно. Очень соскучился за футболом.

Ранее сообщалось, что «Металлист» не смог договориться о переходе бразильского форварда.

Сергей Стаднюк
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Александр Ярославский Металлист Черноморец Верес Полесье

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