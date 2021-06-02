Призетко: «Для Украины великолепным результатом стал бы выход в полуфинал Евро»

Экс-форвард сборной считает, что у команды достаточно навыков и опыта

Александр Призетко / фото - FootBoom

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Александр Призетко рассказал, какой расклад был бы идеальным для национальной команды.

Александр Сергеевич, наставник сине-желтых Андрей Шевченко огласил заявку сборной Украины на Евро. Время для экспериментов закончилось?

«По большому счету, да. Думаю, на данный момент это оптимальный выбор тренерского штаба. Жаль, что травмы получили Жуниор Мораес и Виталий Буяльский, они, уверен, помогли бы сборной на Евро».

Последними из списка были вычеркнуты Андрей Лунин, Александр Сирота, Богдан Михайличенко, Артем Бондаренко и Богдан Леднев. Обид быть не должно?

«Я не находился в лагере сборной, поэтому могу рассуждать только со стороны. Леднев не имел полноценной игровой практики в Динамо, также как и его одноклубник Александр Сирота. А Андрей Лунин, хоть и представляющий топ-клуб Европы, по сути, не играл и вовсе».

На подножку уходящего поезда вскочил Роман Безус. Он этого заслужил?

«Без сомнения. Ему удалась концовка сезона в Генте. Думаю, Безус неплохо себя проявил и в эти тренировочные дни, когда присоединился к команде. Полагаю, что Андрей Шевченко серьезно рассчитывает на этого полузащитника».

Будет ли Андрей Шевченко уже моделировать игру для Евро или все-таки продолжит эксперименты?

«У нашей сборной перед Евро еще есть встреча с Кипром. В предстоящей игре возможны эксперименты, но уже, думаю, будет просматриваться основной состав для боевых условий. Соперник для спарринга выбран тот, что нужно. Северная Ирландия — неуступчивый оппонент. Люди выступают в Англии, Шотландии, Уэльсе. Не могу сказать, что это топ-комнада, но довольно таки крепкий середняк. Должен получиться интересный поединок».

Первый матч на турнире у сборной Украины с Нидерландами. Давление на нашу команду будет большое?

«На турнирах, как чемпионат Европы, всегда есть давление, однако сейчас у нас, несмотря на молодость многих исполнителей, опытная команда, многие выступают на высоком уровне. Поэтому я надеюсь, что сине-желтые справятся со всеми трудностями».

Какой результат на чемпионате Европы считался бы для сборной Украины удовлетворительным?

«Перед любым матчем, турниром от своей команды всегда ждешь максимального результата. Сборная Украины стремится показывать классный футбол. Дай бог, чтобы это получилось у подопечных Андрея Шевченко. Лично для меня великолепным показателем для сине-желтых стал бы выход в полуфинал Евро».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

На групповом этапе сборной Украины предстоит встретиться со сборными Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Напомним, стала известна заявка национальной команды на предстоящий чемпионат Европы.