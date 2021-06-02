На Евро-2020 у сборной Украины рекордная заявка. Но все обсуждают только одну фамилию

Хотя, в целом, по выбору Андрея Шевченко возникает не так уж и много вопросов

Аналитика

Сборная Украины / Фото - УАФ

Все, теперь отпал смысл думать-гадать – Андрей Шевченко назвал окончательную заявку сборной Украины на Евро-2020.

16 мая тренерский штаб нашей национальной команды назвал расширенный список – 36 претендентов. В окончательную заявку имели шанс пробиться только 26 – десятерых футболистов было необходимо отсеять. Даже больше – Роман Безус в последний момент был довызван в национальную команду после впечатляющего завершения сезона в Бельгии.

Вот предварительная заявка нашей сборной. Жирным выделены те, кто в окончательную не попал:

Вратари:

Георгий Бущан («Динамо»), Андрей Лунин («Реал Мадрид»), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – «Шахтер»)

Защитники:

Александр Сирота, Илья Забарный, Александр Караваев, Александр Тымчик, Денис Попов, Виталий Миколенко (все – «Динамо»), Виктор Корниенко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко (все – «Шахтер»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Эдуард Соболь («Брюгге»),

Полузащитники:

Александр Андриевский, Виталий Буяльский, Богдан Леднев, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, (все – «Динамо»), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Марлос, Евгений Коноплянка (все – «Шахтер»), Виктор Коваленко, Руслан Малиновский (оба – «Аталанта»), Артем Бондаренко («Мариуполь»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Александр Зубков («Ференцварош»), Евгений Макаренко («Кортрейк»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм»), Роман Безус («Гент»)

Нападающие:

Артем Беседин («Динамо»), Артем Довбик («Днепр-1»), Роман Яремчук («Гент»)

Состав сборной Украины на товарищеский матч против Бахрейна / Фото - УАФ

И прежде чем перейти к разбору персоналий, к обсуждению, почему того или иного футболиста взяли на Евро или оставили вне сборной, давайте устроим краткий экскурс в историю.

Это наш третий чемпионат Европы. Вот какими были заявки на предыдущих двух. Жирным выделили тех футболистов, которые поедут и на Евро-2020.

Заявка сборной Украины на Евро-2012 – 2 игрока в заявке и на Евро-2020:

Вратари: Горяинов («Металлист»), Коваль («Динамо»), Пятов («Шахтер»).

Защитники: Бутко («Ильичевец»), Кучер, Ракицкий, Шевчук (все – «Шахтер»), Михалик, Хачериди (оба – «Динамо»), Селин («Ворскла»).

Полузащитники: Алиев, Гармаш, Гусев, Ярмоленко (все – «Динамо»), Коноплянка, Ротань (оба – «Днепр»), Назаренко («Таврия»), Тимощук («Бавария»).

Нападающие: Воронин («Динамо» Москва), Девич, Селезнев (оба – «Шахтер»), Милевский, Шевченко (оба – «Динамо»)

Заявка сборной Украины на Евро-2016 – 6 игроков в заявке и на Евро-2020:

Вратари: Бойко («Бешикташ», Турция), Пятов («Шахтер»), Шевченко («Заря»).

Защитники: Федецкий («Днепр»), Хачериди («Динамо»), Кучер, Ракицкий, Шевчук, Бутко (все — «Шахтер»).

Полузащитники: Ротань («Днепр»), Рыбалка, Гармаш, Сидорчук , Ярмоленко (все — «Динамо»), Коноплянка («Севилья», Испания), Тимощук («Кайрат», Казахстан), Караваев («Заря»), Степаненко , Коваленко (все — «Шахтер»), Зинченко («Уфа», Россия).

Нападающие: Зозуля («Днепр»), Будковский («Заря»), Селезнев («Шахтер»)

Заявка на Евро-2020 рекордная по нескольким показателям. Во-первых, в ней представлено наибольшее количество клубов – десять, тогда как у Олега Блохина было девять, а у Михаила Фоменко – 8. Во-вторых, в команде Шевченко есть представители семи иностранных коллективов, в 2012 году их было всего два, в 2016 – четыре. К счастью, наши игроки начали охотнее ехать в Европу.

Правда, в предыдущие годы украинская география была шире. Если сейчас из УПЛ в сборную попали только игроки «Динамо», «Шахтера» и Артем Довбык из «Днепра-1», то на нашем первом Евро были футболисты из двух грандов, «Металлиста», «Днепра», «Ворсклы», «Ильичевца» и даже «Таврии».

Артем Довбык – единственный футболист в сборной Украины из УПЛ, но не из «Динамо» или «Шахтера» / Фото - УАФ

А теперь уже по персоналиям.

Четыре вратаря – это много даже для расширенной до 26 футболистов заявки. Поэтому из нее было необходимо убрать одного. Бущан – основной голкипер команды Андрея Шевченко. Трубин хоть и расстроил матчем против Бахрейна, но едет на Евро, такое ощущение, вторым номером.

Оставался выбор между Пятовым и Луниным. Пятов перестал быть основным в «Шахтере» и за весь сезон провел всего семь матчей во всех турнирах. Но у Лунина ситуация еще хуже – одна встреча за «Реал». И ту вспоминать не хочется. Матч против Польши за сборную – тоже не лучшие воспоминания.

В итоге, на Евро поедет намного более опытный Пятов, капитан команды, который получил возможность красиво попрощаться с национальной сборной. Со сборной, в которой не нашлось места игроку «Реала». Парадокс, но все выглядит справедливо.

В защите был очевидный перегруз на левом фланге. В предварительной заявке было четыре номинальных левых фулбека, а также Матвиенко, Караваев и Макаренко, которые эту позицию при необходимости могут закрыть.

Миколенко – первый выбор, его место в заявке не обсуждалось. Корниенко ярко заявил о себе на старте сезона, но из-за травмы не успел закрепиться на уровне сборной, и, к тому же, заболел ангиной прямо перед Евро – минус один. И вот остался выбор между Соболем и Михайличенко. В конце сезона они оба были основными в «Брюгге» и «Андерлехте» соответственно. Но, в целом, у Эдуарда на десять матчей и пять результативных действий больше. Шевченко выбрал именно его, чемпиона Бельгии. С этим можно согласиться, хотя было бы наоборот – тоже без вопросов.

В центре защиты было пять игроков на две позиции. И положение Сироты изначально выглядело наименее убедительно. Пока что он проигрывает конкуренцию Попову и Забарному в «Динамо», а поэтому было бы странно, если бы выиграл в сборной.

Справа изначально было только два игрока: Караваев и Тымчик. Кто будет основным, а кто запасным, – ясно.

Ну а в полузащите у нас был очень большой выбор. Впрочем, повреждения его немного урезали.даже не приехали на сбор в Харьков,уже там понял, что травма не позволит ему сыграть на Евро,надеялись, что все же смогут побороться за место в заявке, но вынуждены были сложить оружие.

Правда, травмы все равно не оставили Шевченко без головной боли – нужно было убрать еще двух полузащитников. Наиболее шатким, казалось, было положение Леднева, Бондаренко, Судакова и Макаренко. В итоге, тренерский штаб решил оказаться от первых двух. И подставил этим под шквал критики 18-летнего Судакова, который в течение сезона не провел за «Шахтер» и 400 минут суммарно во всех турнирах.

После оглашения заявки болельщики были крайне удивлены тем, что еще совсем не заявивший о себе тинейджер получил шанс поехать на Евро. Но по этой теме есть интересное сравнение – первому приезду Зинченко в национальную команду тоже многие были, мягко говоря, удивлены. Судаков получил большущий аванс и теперь от него зависит то, насколько им удастся воспользоваться. Ну а наличие в команде талантливого молодого игрока – разве это плохо? Тем более в аномально увеличенной под пандемию заявке.

По нападающим вопросов нет. Их не так уж и много. По крайней мере, если выбирать из тех троих, которых рассматривали изначально. При этом, матч с Бахрейном показал, что Беседин будет третьим выбором, уж очень большой контраст был между ним и Довбыком.

Так была сформирована заявка из 26 футболистов, которые поедут на Евро. При этом, на матчи будет заявлено лишь 23. Перед каждой игрой штабу Шевченко придется делать выбор кого оставлять вне команды. А это тот еще стресс. Впрочем, без него не обойтись. Тем более, на крупнейшем для нас турнире за последние пять лет.