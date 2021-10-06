Пейшото: «Должен забивать в каждом матче и помогать «Металлисту» зарабатывать очки»
Призетко: «Где-то «Металлисту» бывает тяжело, потому что есть травмированные, заболевшие»
Специалист поделился ожиданиями от матча с «Горняком-Спортом»
10:00
Александр Призетко / фото - metalist1925.com
Ассистент главного тренера «Металлиста» Александр Призетко поделился ожиданиями от матча с «Горняком-Спортом», который состоится 7 октября.
«Где-то нам бывает тяжело, потому что есть травмированные, заболевшие. Но мы одно целое. У нас есть футболисты, которые сегодня не попадают в заявку. У нас есть и ротация на матчи. Думаю, с этим проблем не будет.
«Горняк-Спорт» – команда хорошего уровня. Мы не смотрим на место в таблице, потому что первая лига такая – любая команда может обыграть любую. Мы готовимся как к тяжелой встрече. Результат для нас только один – победа».
Нападающий «Металлиста» Матеус Пейшото поделился ожиданиями от матча против «Горняка-Спорта».
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