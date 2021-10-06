Призетко: «Где-то «Металлисту» бывает тяжело, потому что есть травмированные, заболевшие»

Александр Призетко / фото - metalist1925.com

Ассистент главного тренера «Металлиста» Александр Призетко поделился ожиданиями от матча с «Горняком-Спортом», который состоится 7 октября.

«Горняк-Спорт» – команда хорошего уровня. Мы не смотрим на место в таблице, потому что первая лига такая – любая команда может обыграть любую. Мы готовимся как к тяжелой встрече. Результат для нас только один – победа».