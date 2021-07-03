Прокол UEFA? В полуфинале Евро-2020 лишь сборные, проведшие дома все матчи группы

Командам не пришлось тратить лишние силы на переезд

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Борьба на Евро-2020 дошла до стадии полуфинала. За путевку в решающий поединок между собой поспорят Италия и Испания, а также Англия и Дания.

Всех четырех участников 1/2 объединяет одна особенность. Команды согласно календарю UEFA провели все матчи группового этапа на домашних стадионах.

Сборная же Англии лишь на четвертьфинальный поединок против Украины (4:0) выехала за пределы Лондона. В то же время «сине-желтым» пришлось переезжать из Амстердама в Бухарест, далее – в Глазго и, наконец, – в Рим.

Напомним, лишь четыре сборные завершат борьбу на Евро-2020 позже Украины.