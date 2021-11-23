Прощайте, надежды на чемпионство? Лучший бомбардир «Наполи» выбыл на три месяца

Форвард является ключевым игроком команды

Виктор Осимхен / фото - Goal

Нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен получил тяжелую травму, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард перенес операцию из-за перелома глазницы и скулы и теперь пропустит около трех месяцев.

Пока что игрок находится в больнице под наблюдением врачей.

Осимхен является лучшим бомбардиром и лидером атаки команды. За 14 матчей этого сезона нигериец забил 9 голов и оформил два ассиста.

Уверенная игра нападающего – одна из главных причин удивительного старта сезона от «Наполи». «Адзурри» занимают первую строчку в Серии А, имея равенство очков с «Миланом», но потеря столь важного игрока может стать фатальной для команды Лучано Спаллетти.

Напомним, на выходных «Наполи» впервые в сезоне проиграло матч в итальянском первенстве.