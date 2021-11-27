Просто дичь: «Белешенсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером и без замен. Как думаете, почему?

У команды 17 положительных тестов на COVID-19

Фото: Twitter

В матче 12-го тура чемпионата Португалии наблюдается некая аномалия: «Белененсеш» вышел на матч против «Бенфики» вдевятером и совсем без замен.

Дело в том, что у команды 17 положительных тестов на COVID-19. В матче идет 20-я минута, хозяева уже проигрывают со счетом 0:2.

Роман Яремчук, кстати, остался на замене. Он не может забить уже 10 матчей подряд.