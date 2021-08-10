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Протасов: «В последний момент кое-какие обстоятельства с Ребровым изменились»
Пока с назначением тренера затягивают
11:30
Фото: УАФ
Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о переговорах с назначением Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.
«Ребров в сборной Украины? Можно сказать, в последний момент кое-какие обстоятельства изменились. Действительно, мы говорили, что все пройдет гладко, но юридические вопросы с расторжением контракта Реброва с его командой, похоже, оттягивают подписание контракта. И надеемся, так как Ребров является прерогативной фигурой на пост главного тренера. Ассоциация должна быть готовой к любой ситуации. Будем рассматривать и других кандидатов.
Приедет ли Ребров 12 августа в исполком и решится ли ситуация с поиском нового тренера в целом? Верим в это. Мы считаем, что, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч на носу в Казахстане и дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать».
Сообщалось, что рассматриваются другие кандидаты, включая Александра Петракова.
Новый исполком УАФ состоится 12 августа.