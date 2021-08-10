Протасов: «В последний момент кое-какие обстоятельства с Ребровым изменились»

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Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о переговорах с назначением Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.

Приедет ли Ребров 12 августа в исполком и решится ли ситуация с поиском нового тренера в целом? Верим в это. Мы считаем, что, конечно же, нужно быть готовыми. Ближайший матч на носу в Казахстане и дома с Францией. Нам надо уже иметь тренера, постараемся все для этого сделать».