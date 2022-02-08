ПСЖ с голами Месси и Мбаппе уничтожил чемпиона Франции
ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
Норвежец намерен уйти летом
08 февраля 22:41
Фото: Sky Sports
ПСЖ готов купить форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.
Парижане вступят в борьбу за игрока если команду покинет Килиан Мбаппе, сообщает L’Equipe.
Норвежцу готовы предложить 10-15 миллионов евро бонусов за переход летом. С «Боруссией» парижане также готовы уладить вопрос по трансферу.
Сам Холанд предпочитает вариант с Ла Лигой или АПЛ.
В этом сезоне 21-летний нападающий забил 23 гола и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию».
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