ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе

Норвежец намерен уйти летом

Фото: Sky Sports

ПСЖ готов купить форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.

Парижане вступят в борьбу за игрока если команду покинет Килиан Мбаппе, сообщает L’Equipe.

Норвежцу готовы предложить 10-15 миллионов евро бонусов за переход летом. С «Боруссией» парижане также готовы уладить вопрос по трансферу.

Сам Холанд предпочитает вариант с Ла Лигой или АПЛ.

В этом сезоне 21-летний нападающий забил 23 гола и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию».