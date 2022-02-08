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ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе

Норвежец намерен уйти летом
Футбол Лига 1 (Франция)
08 февраля 22:41
ПСЖ готов подписать Холанда в случае ухода Мбаппе
Фото: Sky Sports

ПСЖ готов купить форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда.

Парижане вступят в борьбу за игрока если команду покинет Килиан Мбаппе, сообщает LEquipe.

Норвежцу готовы предложить 10-15 миллионов евро бонусов за переход летом. С «Боруссией» парижане также готовы уладить вопрос по трансферу.

Сам Холанд предпочитает вариант с Ла Лигой или АПЛ.

В этом сезоне 21-летний нападающий забил 23 гола и отдал 5 результативных передач в 20 матчах за «Боруссию».

Андрей Усмонов
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