ПСЖ готовит еще один громкий трансфер

Парижане проводят грандиозную летнюю кампанию

Тео Эрнандес / фото - Goal

ПСЖ ищет усиление на левый фланг обороны и хочет приобрести у «Милана» французского защитника Тео Эрнандеса, сообщает Corriere dello Sport.

Позиция левого защитника – слабое звено в парижском клубе. Левен Курзава не показывает надежную игру, а важнейших матчах Лиги Чемпионов против «Манчестер Сити» эту зону закрывать выходили молодые Амад Диалло и Митчел Баккер.

Эрнандес же второй сезон подряд показывает футбол высокого уровня в составе «россонери». Он – одна из главных причин, почему «Милан» спустя 7 лет смог вернуться в зону Лиги Чемпионов.

Парижане хотят предложить за латераля 40 миллионов евро – в два раза больше, чем итальянцы заплатили за француза мадридскому «Реалу».

В минувшем сезоне Тео отыграл 45 матчей на позиции левого защитника, в которых отметился 8 голами и 8 голевыми передачами.

Этим летом парижане уже успели скупить целую когорту высококачественных игроков: Жоржиньо Вейналдум, Ашраф Хакими, Серхио Рамос, и вскоре официально объявят о подписании лучшего игрока Евро-2020 Джанлуиджи Доннаруммы.

Напомним, Рамос хочет, чтобы Килиан Мбаппе остался в ПСЖ.