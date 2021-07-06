ПСЖ и «Манчестер Сити» следят за ситуацией вокруг Месси и «Барселоны»

Форвард еще не продлил контракт

Фото: Marca

Нападающий Лионель Месси все еще находится без клуба.

Игрок пока не продлил контракт с «Барселоной», а предыдущий истек в конце июня. Стороны ведут переговоры, но ситуация пока неоднозначная.

«Барса» пока не может позволить себе зарплату Месси и ищет варианты. Сам футболист надеется остаться в команде.

В случае, если переговоры не увенчаются успехом, Месси может оказаться в АПЛ или Лиге 1, сообщает Mundo Deportivo. За ситуацией следят ПСЖ и «Манчестер Сити» и приготовили для игрока выгодные контракты.