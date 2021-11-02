ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
ПСЖ может подписать 19-летнего нападающего «Зальцбурга»
Французский гранд проведет переговоры с игроком
11:21
Карим Адейеми / Фото - fcbarcelonanoticias.comПСЖ в ближайшее время проведет переговоры с нападающим «РБ Зальцбург» Каримом Адейеми. Об этом сообщает Sky Sport Germany.
С немцем уже контактировали представители «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Парижане также намерены провести переговоры с игроком.
Как сообщалось ранее, на Адейеми претендуют 7 клубов.
В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 голов и 2 ассиста.
Ранее стало известно, что хавбек «Спортинга» Жоау Палинья может подписать контракт с ПСЖ.
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