ПСЖ может подписать 19-летнего нападающего «Зальцбурга»

Французский гранд проведет переговоры с игроком







Карим Адейеми / Фото - fcbarcelonanoticias.com

ПСЖ в ближайшее время проведет переговоры с нападающим «РБ Зальцбург». Об этом сообщаетС немцем уже контактировали представители «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Парижане также намерены провести переговоры с игроком.Как сообщалось ранее, на Адейеми претендуют 7 клубов.В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 голов и 2 ассиста.Ранее стало известно, что хавбек «Спортинга»