Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 9
Футбол (7 событий из 7) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Болонья - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Окончен
22:00 Леванте - Гранада 0:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Металлист - Альянс -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 СК Днепр-1 - Минай 4:0 Окончен
19:30 Ворскла - Черноморец 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
19:45 Мальме - Челси -:- Запланирован
22:00 Бавария - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Динамо - Барселона -:- Запланирован
22:00 Аталанта - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 Севилья - Лилль -:- Запланирован
22:00 Ювентус - Зенит -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту -:- Запланирован
19:45 Реал - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Брюгге -:- Запланирован
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Бешикташ -:- Запланирован
22:00 Шериф - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье -:- Запланирован

ПСЖ может подписать 19-летнего нападающего «Зальцбурга»

Французский гранд проведет переговоры с игроком


Футбол Лига 1 (Франция)
11:21
ПСЖ может подписать 19-летнего нападающего «Зальцбурга»
Карим Адейеми / Фото - fcbarcelonanoticias.com
ПСЖ в ближайшее время проведет переговоры с нападающим «РБ Зальцбург» Каримом Адейеми. Об этом сообщает Sky Sport Germany

С немцем уже контактировали представители «Баварии» и дортмундской «Боруссии». Парижане также намерены провести переговоры с игроком.

Как сообщалось ранее, на Адейеми претендуют 7 клубов.

В текущем сезоне 19-летний форвард сыграл 20 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 голов и 2 ассиста.

Ранее стало известно, что хавбек «Спортинга» Жоау Палинья может подписать контракт с ПСЖ.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Ред Булл Зальцбург

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
ПСЖ готов провернуть трансфер хавбека «Спортинга»
Футбол Лига 1 (Франция)
08:43
Ибрагимович: «Без меня ПСЖ бы не стал тем, чем является сейчас»
Ибрагимович: «Без меня ПСЖ бы не стал тем, чем является сейчас»
Футбол Лига 1 (Франция)
08:10
Ибрагимович: «Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно»
Ибрагимович: «Мне нравится Мбаппе, но он делает недостаточно»
Футбол Лига 1 (Франция)
1 ноября 20:12
Месси: «Перешел в ПСЖ, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Месси: «Перешел в ПСЖ, чтобы выиграть Лигу чемпионов»
Футбол Лига чемпионов UEFA
1 ноября 19:50
ПСЖ опроверг возможный уход Рамоса
ПСЖ опроверг возможный уход Рамоса
Футбол Лига 1 (Франция)
1 ноября 15:28
Серхио Рамос может покинуть ПСЖ, так и не дебютировав за клуб
Серхио Рамос может покинуть ПСЖ, так и не дебютировав за клуб
Футбол Лига 1 (Франция)
1 ноября 08:50

Новости: Футбол

Лопетеги: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
Лопетеги: «Подходим ко всем матчам так, словно это финал»
Лига чемпионов UEFA
13:12
Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»
Тренер «Альянса» – о матче с «Металлистом»: «Не надо этой команде помогать, если она реально очень сильная»
Первая лига
13:10
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Стало известно количество испанских болельщиков на матче «Динамо» – «Барселона»
Лига чемпионов UEFA
12:59
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Бущан: «Сегодня «Барселону» прессует СМИ и болельщики. Готовимся и хотим взять три очка»
Лига чемпионов UEFA
12:54
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Беседин: «Не хочу, чтобы мой сын рос и смотрел на п**арасов»
Украинская Премьер-лига
12:52
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Президенты «Динамо» и «Барселоны» поужинали в Киеве
Лига чемпионов UEFA
12:45
Асенсио зимой может пополнить ряды дортмундской «Боруссии»
Асенсио зимой может пополнить ряды дортмундской «Боруссии»
Бундеслига (Германия)
12:44
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Цыганков: «Возможно у «Барселоны» есть проблемы, но и у нас они имеются»
Лига чемпионов UEFA
12:28
Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Фердинанд: «Критика в сторону Роналду позорна и крайне неуважительна»
Премьер-Лига (Англия)
12:22
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
13
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Интервью
Угрожал Усику, материл Арума и готов принять помощь Фьюри. Четыре основных тезиса из огненного интервью Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 18:28
5
Все новости