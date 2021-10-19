Фостер: «Салах – один из лучших игроков мира в данный момент»
ПСЖ намерен переманить Салаха во Францию
Контракт египтянина с Ливерпулем действует до лета 2023 года
18:58
Мохамед Салах / Фото - TwitterПСЖ продолжает проявлять интерес к вингеру «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху. Об этом сообщает Le 10 Sport.
Контракт лидера мерсисайдцев с клубом рассчитан до лета 2023 года, и он еще не подписал новое соглашение. ПСЖ готовится к возможному уходу французской звезды Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в июне 2023 года.
В текущем сезоне Салах сыграл за Ливерпуль 10 матчей во всех турнирах, где забил 10 мячей и сделал 4 ассиста.
Ориентировочная стоимость Салаха составляет €100 миллионов.
Накануне агент Салаха Реми Аббас Исса прилетел на переговоры по новому контракту игрока с клубом.
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