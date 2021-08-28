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ПСЖ намерен провернуть трансфер Холанда за космическую сумму

Норвежец до завершения трансферного окна может оказаться в Лиге 1

Футбол Лига 1 (Франция)
12:42
ПСЖ намерен провернуть трансфер Холанда за космическую сумму
Эрлинг Холанд / Фото - vbetnews.com
ПСЖ готов подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом.

В Париже считают, что предложение в размере 200 миллионов евро может убедить немецкий клуб. Об этом сообщает ESPN.

Ожидается, что норвежец запросит высокую зарплату, комиссионные для его агента Мино Райолы также будут космическими, однако парижане убеждены, что у клуба есть средства для организации этой сделки.

В текущем сезоне 21-летний нападающий забил 3 гола и оформил 2 ассиста в 3 матчах Бундеслиги.

Накануне Холанд в добавленное время принес победу «Боруссии» над «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура Бундеслиги.
Владимир Кириченко
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Эрлинг Холанд Боруссия Дортмунд ПСЖ

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