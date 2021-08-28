Холанд в добавленное время принес победу дортмундской «Боруссии» над «Хоффенхаймом»
ПСЖ намерен провернуть трансфер Холанда за космическую сумму
Норвежец до завершения трансферного окна может оказаться в Лиге 1
12:42
Эрлинг Холанд / Фото - vbetnews.comПСЖ готов подписать форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда этим летом.
В Париже считают, что предложение в размере 200 миллионов евро может убедить немецкий клуб. Об этом сообщает ESPN.
Ожидается, что норвежец запросит высокую зарплату, комиссионные для его агента Мино Райолы также будут космическими, однако парижане убеждены, что у клуба есть средства для организации этой сделки.
В текущем сезоне 21-летний нападающий забил 3 гола и оформил 2 ассиста в 3 матчах Бундеслиги.
Накануне Холанд в добавленное время принес победу «Боруссии» над «Хоффенхаймом» в матче 3-го тура Бундеслиги.