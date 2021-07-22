ПСЖ нашел способ оставить Мбаппе

Ради этого в клубе хотят продать 8 игроков

Килиан Мбаппе / Фото: ВВС

Руководство ПСЖ нашло способ оставить в команде форварда Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, в парижском клубе намерены поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара, то есть до 30-ти миллионов евро в год.

Для этого клуб намерен продать 8 игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. На трансфер были выставлены Мауро Икарди, Альфонс Ареоля, Абду Диалло, Тило Керер, Леандро Паредес, Идрисса Гейе, Пабло Сарабия и Арно Муинга.

Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Мбаппе примет решение о своем будущем.