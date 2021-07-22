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ПСЖ нашел способ оставить Мбаппе
Ради этого в клубе хотят продать 8 игроков
22 июля 12:32
Килиан Мбаппе / Фото: ВВС
Руководство ПСЖ нашло способ оставить в команде форварда Килиана Мбаппе, сообщает Marca.
По информации источника, в парижском клубе намерены поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара, то есть до 30-ти миллионов евро в год.
Для этого клуб намерен продать 8 игроков, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. На трансфер были выставлены Мауро Икарди, Альфонс Ареоля, Абду Диалло, Тило Керер, Леандро Паредес, Идрисса Гейе, Пабло Сарабия и Арно Муинга.
Ранее сообщалось, что в ближайшие дни Мбаппе примет решение о своем будущем.
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