«Реал» начал готовить презентацию для Мбаппе
ПСЖ отклонил очередное предложение «Реала» по поводу траснфера Мбаппе
170 миллионов евро не убедили боссов парижского клуба
11:22
Килиан Мбаппе / Фото - psgtalkФорвард ПСЖ Килиан Мбаппе, вероятнее всего, до зимы останется в парижском клубе.
Как сообщает журналист Кавеха Солхекол в своем Twitter, боссы парижского клуба отклонили второе предложение «Реала» о трансфере 22-летнего француза за 170 миллионов евро.
Теперь мадридцы считают, что с переходом нападающего можно подождать до января, так как парижане ведут себя непрактично.
Действующее соглашение Мбаппе с ПСЖ» рассчитано до лета 2022 года.
Накануне «Реал» заранее начал подготовку к презентации потенциального новичка команды.
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