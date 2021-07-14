ЦСКА не согласился отпустить в аренду игрока в «Милан»
ПСЖ получил немедленный отказ по Эрнандесу, но еще поборется за защитника «Милана»
Предложение по французу не устроило «россонери»
18:06
Тео Эрнандес / Фото - ФК Милан
«Милан» отклонил предложение ПСЖ по защитнику Тео Эрнандесу. Об этом сообщает Tuttosport.
По информации источника, вице-чемпион Франции был готов отдать за француза 40 млн евро, но получил немедленный отказ. Однако отмечается, что парижане не прекратят попыток заполучить игрока.
Эрнандес перешел в ряды «россонери» в 2019 году. Тогда итальянский клуб заплатил за него мадридскому «Реалу» 21,5 млн евро.
За два года в команде защитник провел 81 матч. В них ему удалось отличиться 15 голами и 13 результативными передачами.
Ранее сообщалось, что «Милан» близок к подписанию игрока ЦСКА.
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