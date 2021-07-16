ПСЖ предложил Мбаппе зарплату как у Неймара

Парижане пытаются всеми силами удержать свой самый дорогой актив

Неймар и Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет покинуть парижский клуб и присоединится к мадридскому «Реалу». Боссы французской команды пытаются уговорить нападающего остаться и предложили ему такую же зарплату, как и у Неймара, сообщает издание Marca.

Бразилец получает в Париже около 37 миллионов евро в год, в то время как оклад Мбаппе составляет 18 миллионов евро.

Игрок все равно не хочет принимать предложение ПСЖ, ведь он желает стать игроком «Реала». Французу кажется, что в парижской команде он не сможет полностью реализовать свой потенциал, и для того, чтобы выиграть Золотой мяч, ему нужно перейти именно в испанский гранд.

Хотя ПСЖ уже начал собирать у себя мини-версию мадридской команды: многолетний капитан «сливочных» Серхио Рамос, основной вратарь в период 3 ЛЧ подряд Кейлор Навас и воспитанник «бланкос» Ашраф Хакими – уже являются игроками парижан.

Рамос даже ранее заявил, что хочет, чтобы Мбаппе остался играть в Париже.

Напомним, Мбаппе назвал условие, при котором согласен продлить с ПСЖ контракт.