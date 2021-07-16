Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Футбол (1 событие из 32) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
19:00 КуПС - Ноа 5:0 Окончен
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

ПСЖ предложил Мбаппе зарплату как у Неймара

Парижане пытаются всеми силами удержать свой самый дорогой актив
Футбол Лига 1 (Франция)
10:25
ПСЖ предложил Мбаппе зарплату как у Неймара
Неймар и Килиан Мбаппе / фото - Eurosport

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе хочет покинуть парижский клуб и присоединится к мадридскому «Реалу». Боссы французской команды пытаются уговорить нападающего остаться и предложили ему такую же зарплату, как и у Неймара, сообщает издание Marca.

Бразилец получает в Париже около 37 миллионов евро в год, в то время как оклад Мбаппе составляет 18 миллионов евро.

Игрок все равно не хочет принимать предложение ПСЖ, ведь он желает стать игроком «Реала». Французу кажется, что в парижской команде он не сможет полностью реализовать свой потенциал, и для того, чтобы выиграть Золотой мяч, ему нужно перейти именно в испанский гранд.

Хотя ПСЖ уже начал собирать у себя мини-версию мадридской команды: многолетний капитан «сливочных» Серхио Рамос, основной вратарь в период 3 ЛЧ подряд Кейлор Навас и воспитанник «бланкос» Ашраф Хакими – уже являются игроками парижан.

Рамос даже ранее заявил, что хочет, чтобы Мбаппе остался играть в Париже.

Напомним, Мбаппе назвал условие, при котором согласен продлить с ПСЖ контракт.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

ПСЖ Килиан Мбаппе Неймар

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Рамос: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»
Рамос: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»
Футбол Лига 1 (Франция)
10:48
Экс-форвард сборной Италии: «А почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались подписать Доннарумму?»
Экс-форвард сборной Италии: «А почему «Бавария», «Реал» или «Барселона» не пытались подписать Доннарумму?»
Футбол В Европе
09:10
«Милан» вновь не отпустил Эрнандеса в ПСЖ
«Милан» вновь не отпустил Эрнандеса в ПСЖ
Футбол Серия А (Италия)
15 июля 08:07
Навас не собирается уходить из ПСЖ из-за трансфера Доннаруммы
Навас не собирается уходить из ПСЖ из-за трансфера Доннаруммы
Футбол Лига 1 (Франция)
14 июля 22:40
«Я в восторге». Первые слова Доннаруммы в ПСЖ
«Я в восторге». Первые слова Доннаруммы в ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
14 июля 21:30
Официально. Доннарума перешел в ПСЖ
Официально. Доннарума перешел в ПСЖ
Футбол Лига 1 (Франция)
14 июля 21:03

Новости: Футбол

«Десну» покинули два защитника
«Десну» покинули два защитника
Украинская Премьер-лига
12:09
32-летний Тадич продлил контракт с «Аяксом»
32-летний Тадич продлил контракт с «Аяксом»
В Европе
11:51
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Ребров – о Лобановском: «Он пытался искать умных игроков»
Украинская Премьер-лига
11:31
Жиру прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра
Жиру прибыл в «Милан» для прохождения медосмотра
Серия А (Италия)
11:24
«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
«Барселона» окончательно решила расстаться с Коутиньо
Примерa (Испания)
11:20
Возвращение легенды. Селезнев принес победу «Минаю» в первом летнем матче
Возвращение легенды. Селезнев принес победу «Минаю» в первом летнем матче
Украинская Премьер-лига
11:11
Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030
Италия намерена принять Евро-2028 или ЧМ-2030
В Европе
11:08
«Лестер» бесплатно подписал бывшего защитника «Челси»
«Лестер» бесплатно подписал бывшего защитника «Челси»
Премьер-Лига (Англия)
11:03
«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года
«Карпаты» поставили задачу выйти в УПЛ через 2 года
Украинская Премьер-лига
10:58
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
36
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Выглядело жутко. Нокаутер из Казахстана потушил свет российскому ветерану
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 18:57
Все новости