ПСЖ предложил новый контракт своему капитану

Защитника хотят продлить на больший срок

Фото: PSG

Защитник ПСЖ Маркиньос может подписать новый контракт с клубом.

27-летний защитник имеет контракт до 2024-го года. ПСЖ хочет продлить его еще на два года, сообщает todofichajes.com.

Он является лидером и ключевым футболистом команды. С прошлого сезона он стал капитаном команды.

Летом ПСЖ отклонил выгодное предложение от «Челси» по защитнику. Сам Маркиньос также не намерен уходить.

Также ПСЖ пытается продлить Килиана Мбаппе.