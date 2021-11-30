Президент ПСЖ опроверг переговоры с Зиданом
ПСЖ предложил новый контракт своему капитану
Защитника хотят продлить на больший срок
20:50
Фото: PSG
Защитник ПСЖ Маркиньос может подписать новый контракт с клубом.
27-летний защитник имеет контракт до 2024-го года. ПСЖ хочет продлить его еще на два года, сообщает todofichajes.com.
Он является лидером и ключевым футболистом команды. С прошлого сезона он стал капитаном команды.
Летом ПСЖ отклонил выгодное предложение от «Челси» по защитнику. Сам Маркиньос также не намерен уходить.
Также ПСЖ пытается продлить Килиана Мбаппе.
Комментарии 0