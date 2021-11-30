У Мбаппе самое низкое место в голосовании «Золотого мяча» в карьере. Реакция чемпиона мира говорит сама за себя
Президент ПСЖ: «Надеюсь, Мбаппе продлит контракт»
Форвард хочет уйти из команды
15:18
Фото: AFP
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи рассказал, как проходят переговоры с форвардом Килианом Мбаппе о продлении контракта.
«Килиан отличный игрок. Он знает, чего хочет, и мы тоже».
Продолжаются ли переговоры о продлении?
«Я надеюсь на это!»
Мбаппе сообщал, что хочет играть за «Реал».
Мадридский клуб готов вернуться к переговорам уже в январе.
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