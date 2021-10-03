ПСЖ установил антирекорд, ни разу не пробив в створ после 13 попыток

В основном составе парижан играли Месси, Неймар и Мбаппе

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В матче десятого тура французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле с комфортным счетом переиграл ПСЖ (2:0).

Игроки парижского гранда с Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Неймаром в атаке нанесли 13 ударов, но ни разу не попали в створ ворот.

Это худший результат с момента сбора статистики порталом OPTA (с сезона 06/07).

Впервые в сезоне ПСЖ проиграли, но остались на вершине турнирной таблицы.

Напомним, в Париже ограбили гостиницу, где живет Месси с семьей.