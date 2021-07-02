ПСЖ возобновил переговоры с Месси

Парижане предлагают игроку большую зарплату

Фото: Marca

ПСЖ возобновил переговоры о переходе нападающего Лионеля Месси.

На данный момент аргентинец является свободным агентом. Этим хочет воспользоваться парижский клуб.

Месси продолжает переговоры с «Барселоной» о новом контракте, но прогресса пока нет. ПСЖ готов не только удовлетворить финансовые требования аргентинца, но и удвоить их, сообщает AS.

Сообщалось, что зарплата Месси в «Барсе» не вписывается в финансовый fair play. Сам игрок хочет остаться в команде.