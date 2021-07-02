Лапорта: «Месси хочет остаться в «Барселоне»
ПСЖ возобновил переговоры с Месси
Парижане предлагают игроку большую зарплату
22:10
Фото: Marca
ПСЖ возобновил переговоры о переходе нападающего Лионеля Месси.
На данный момент аргентинец является свободным агентом. Этим хочет воспользоваться парижский клуб.
Месси продолжает переговоры с «Барселоной» о новом контракте, но прогресса пока нет. ПСЖ готов не только удовлетворить финансовые требования аргентинца, но и удвоить их, сообщает AS.
Сообщалось, что зарплата Месси в «Барсе» не вписывается в финансовый fair play. Сам игрок хочет остаться в команде.
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