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ПСЖ возобновил переговоры с Месси

Парижане предлагают игроку большую зарплату
Футбол Лига 1 (Франция)
22:10
ПСЖ возобновил переговоры с Месси
Фото: Marca

ПСЖ возобновил переговоры о переходе нападающего Лионеля Месси.

На данный момент аргентинец является свободным агентом. Этим хочет воспользоваться парижский клуб.

Месси продолжает переговоры с «Барселоной» о новом контракте, но прогресса пока нет. ПСЖ готов не только удовлетворить финансовые требования аргентинца, но и удвоить их, сообщает AS.

Сообщалось, что зарплата Месси в «Барсе» не вписывается в финансовый fair play. Сам игрок хочет остаться в команде.

 

Андрей Усмонов
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ПСЖ Лионель Месси Барселона (футбол)

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