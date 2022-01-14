Многие игроки ПСЖ не понимают методов Почеттино
ПСЖ повесил ценник на нападающего
Форвард не нужен Почеттино
14 января 10:22
Мауро Икарди / фото - PSG
Форвард ПСЖ Мауро Икарди может в ближайшее время покинуть столицу Франции, сообщает Sky Sports.
Главному тренеру команды Маурисио Почеттино не нужен аргентинский форвард и он не прочь от него избавиться. Парижане готовы продать нападающего за 30 миллионов евро.
Подписать его может туринский «Ювентус», который нуждается в усилении для борьбы за место в топ-4 Серии А. К тому же, клуб может покинуть Альваро Мората, в чьих услугах нуждается «Барселона».
Также в СМИ были слухи о возможном переходе форварда в МЮ, в случае если от «дьяволов» уйдет Эдинсон Кавани.
Напомним, стало известно, успеет ли Неймар восстановиться к матчу 1/8 ЛЧ против «Реала».
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