ПСЖ повесил ценник на нападающего

Форвард не нужен Почеттино

Мауро Икарди / фото - PSG

Форвард ПСЖ Мауро Икарди может в ближайшее время покинуть столицу Франции, сообщает Sky Sports.

Главному тренеру команды Маурисио Почеттино не нужен аргентинский форвард и он не прочь от него избавиться. Парижане готовы продать нападающего за 30 миллионов евро.

Подписать его может туринский «Ювентус», который нуждается в усилении для борьбы за место в топ-4 Серии А. К тому же, клуб может покинуть Альваро Мората, в чьих услугах нуждается «Барселона».

Также в СМИ были слухи о возможном переходе форварда в МЮ, в случае если от «дьяволов» уйдет Эдинсон Кавани.

Напомним, стало известно, успеет ли Неймар восстановиться к матчу 1/8 ЛЧ против «Реала».