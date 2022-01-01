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«Пусть играет до сорока лет» – Петраков признался, что его не волнует возраст Ярмоленко

Тренер сборной Украины пообещал не заглядывать в паспорт опытного подопечного
Футбол Сборная Украины
01 января 17:36
«Пусть играет до сорока лет» – Петраков признался, что его не волнует возраст Ярмоленко
Петраков и Ярмоленко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков в интервью программе «Великий футбол» поделился мнением о возрасте вингера Андрея Ярмоленко.

Я не буду заглядывать в паспорт. Человек играет, пусть играет до сорока лет. Он нужен на данный момент в коллективе.

А Ярмоленко даже своим примером показывает. И на футбольном поле тянет, и в быту тянет, и в жизни тянет, помогает молодым. Лидер сборной.

Сейчас Ярмоленко 32 года. На его счету 44 забитых мяча в 106 матчах за «сине-желтых». До рекорда Андрея Шевченко осталось четыре гола.

Сергей Стаднюк
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Александр Петраков Андрей Ярмоленко

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