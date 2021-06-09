Путин отреагировал на новую форму сборной Украины

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире канала Россия 1 рассказал о своем отношении и к новой форме сборной Украины, представленной перед Евро-2020.

(пожимает плечами) Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.

Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция.