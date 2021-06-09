Сборная Украины отправилась в Бухарест на Евро-2020
Путин отреагировал на новую форму сборной Украины
И не упустил шанса покритиковать украинскую власть
20:59
Владимир Путин / фото - Getty Images
Президент Российской Федерации Владимир Путин в эфире канала Россия 1 рассказал о своем отношении и к новой форме сборной Украины, представленной перед Евро-2020.
Украинская сборная выйдет в форме, на которую нанесена в том числе карта Крыма. Среди киевских чиновников ликование: мол, в России это всех очень задело. Вас задело?
(пожимает плечами) Здесь нет никакой новизны. Ведь позиция украинских властей по поводу Крыма нам хорошо известна. Они пренебрегают волеизъявлением народа, волеизъявлением крымчан. Что тоже не очень вяжется с пониманием того, что такое демократия.
Демократия – это власть народа. Народ пришел на референдум, проголосовал, выразил свое мнение. Но украинские власти этого не признают. Ну, это их позиция.
Напомним, Шевченко назвал лидеров сборной Украины.
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