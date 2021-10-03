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Пьянич не попал в заявку Боснии и Герцеговины на матч с Украиной

Команды встретятся 12-го октября
Футбол Чемпионат мира по футболу
3 октября 14:38
Пьянич не попал в заявку Боснии и Герцеговины на матч с Украиной
Миралем Пьянич / Фото: Eurosport

Стала известна заявка Боснии и Герцеговины на матч отбора на ЧМ-2022 против Украины. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Вратари: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).

Защитники: Бранимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Дарио Джумич («Твенте», Голландия), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).

Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Стипе Лончар («Ференцварош», Венгрия), Санин Прцич («Страсбург», Франция), Амер Гояк («Динамо» З, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард», Бельгия), Марко Вранчич («Сток Сити», Англия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Алмедин Зилькич («Олимпия», Словения).

Нападающие: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» З, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).

Матч Украина – Босния и Герцеговина состоится 12-го октября во Львове.

Петр Приходько
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сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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