Локателли: «Играем, чтобы снова сделать болельщиков счастливыми»
Пять европейских грандов претендуют на хавбека сборной Италии
23-летний футболист впечатлил своей игрой на Евро-2020
15:41
Мануэль Локателли / Фото - apnews.comПять топовых европейских клубов заинтересованы в услугах хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.
23-летнего футболиста намерены приобрести следующие клубы: «Реал», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».
Однако главным претендентом на Мануэля, как сообщает источник, является «Ювентус».
Накануне сообщалось, что «Ювентус» готов арендовать хавбека за 5-10 миллионов евро с обязательным выкупом за 20-25 миллионов.
В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. На Евро-2020 футболист оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0) и стал лучшим игроком матча.
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