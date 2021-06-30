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Пять европейских грандов претендуют на хавбека сборной Италии

23-летний футболист впечатлил своей игрой на Евро-2020



Футбол Серия А (Италия)
15:41
Пять европейских грандов претендуют на хавбека сборной Италии
Мануэль Локателли / Фото - apnews.com
Пять топовых европейских клубов заинтересованы в услугах хавбека «Сассуоло» и сборной Италии Мануэля Локателли. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

23-летнего футболиста намерены приобрести следующие клубы: «Реал», ПСЖ, «Манчестер Сити», «Арсенал» и дортмундская «Боруссия».

Однако главным претендентом на Мануэля, как сообщает источник, является «Ювентус».

Накануне сообщалось, что «Ювентус» готов арендовать хавбека за 5-10 миллионов евро с обязательным выкупом за 20-25 миллионов.

В минувшем сезоне Локателли сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. На Евро-2020 футболист оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0) и стал лучшим игроком матча.
Андрей Кириленко
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Теги

Мануэль Локателли Сассуоло сборная Италии (футбол) Ювентус

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