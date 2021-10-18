Пять голов от Роналду и две сенсационные победы. Как «Шахтер» играл против «Реала» в Лиге чемпионов

Команды в третий раз пересекаются на групповом этапе

История

Фото - ФК Шахтер

Во вторник, 19 октября, донецкий «Шахтер» проведет третий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Вице-чемпион Украины в Киеве на НСК «Олимпийский» примет мадридский «Реал».

К этому поединку «горняки» подходят всего лишь с одним набранным очком в двух турах и обязаны набирать максимально возможное количество очков в двух матчах против мадридского гранда, чтобы рассчитывать на попадание в плей-офф. Тем более, что «Реал» «Шахтеру» уже приходилось обыгрывать.

В канун важнейшего для команды Роберто Де Дзерби матча главного еврокубка XSPORT.ua предлагает вспомнить, чем заканчивались предыдущие матч «Шахтера» и «Реала».

«Шахтер» и «Реал» попали в одну группу Лиги чемпионов во второй раз подряд и в третий за последние шесть лет. Впервые они пересеклись в сезоне-2015/16. Групповой этап «Шахтер» открывал матчем на «Сантьяго Бернабеу», в котором потерпел поражение со счетом 0:4. Почти целый тайм «горняки» играли в меньшинстве после удаления Тараса Степаненко, а в составе «Реала» хет-трик оформил Криштиану Роналду, забив два из своих трех мячей с пенальти.

15.09.2015. Мадрид. «Сантьяго Бернабеу»

«Реал» – «Шахтер» 4:0

Голы: Бензема, 30, Роналду, 55 (пен), 63 (пен), 81

Во Львове матч получился гораздо более ярким и конкурентным. «Реал» к 70-й минуте лидировал 4:0 благодаря голам Карвахаля и Модрича, а также дублю Роналду, но «Шахтер» за оставшееся время практически спас матч, отыграв три мяча благодаря дублю Тейшейры и голу Дентиньо.

25.11.2015. Львов. «Арена Львов»

«Шахтер» – «Реал» 3:4

Голы: Тейшейра, 77 (пен), 88, Дентиньо, 83 – Роналду, 18, 70, Модрич, 50, Карвахаль, 52

В итоге «Реал» с 16-ю очками финишировал первым в этой группе и уже через полгода завоевал свой 11-й Кубок европейских чемпионов. «Шахтер» опередил «Мальме», набрав всего три очка, и опустился в Лигу Европы, где дошел до полуфинала.

Во второй раз «Реал» и «Шахтер» пересеклись в группе Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. «Горняки» начали групповой этап с сенсационной победы в Испании со счетом 3:2, причем к перерыву дончане вели 3:0. Во втором тайме Модрич и Винисиус два гола отыграли, а в компенсированное время «Реал» даже забил третий мяч, но после вмешательства VAR он был отменен.

21.10.2020. Мадрид. «Альфредо Ди Стефано»

«Реал» – «Шахтер» 2:3

Голы: Модрич, 54, Жуниор, 59 – Тете, 29, Варан, 33 (АГ), Соломон, 42

В Киеве на «Олимпийском» Шахтер спустя несколько месяцев вновь оказался сильнее. Причем на этот раз обошлось без пропущенных мячей для «горняков» – «сухая» победа 2:0 благодаря голам Дентиньо и Соломона.

01.12.2020. Киев. «Олимпийский»

«Шахтер» – «Реал» 2:0

Голы: Дентиньо, 57, Соломон, 82

Несмотря на две победы над «Реалом», «Шахтер» финишировал в группе только третьим, опередив лишь миланский «Интер» и пропустив вперед «Реал» и гладбахскую «Боруссию».

Напомним, в первом матче против «Шахтера» не смогут сыграть Гарет Бэйл и Эден Азар.