Пятов: «Будем знакомиться с тем стилем, который хочет видеть Де Дзерби»

Вратарь заявил, что современные киперы должны уметь играть ногами

Андрей Пятов / Фото: Sport.ua

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов высказался о стиле и видении игры нового наставника команды Роберто Де Дзерби. Его слова приводит пресс-служба «горняков».

— Мы видели «Сассуоло» Де Дзерби, то, как действует вратарь при розыгрыше мяча от ворот, как 11-й полевой. Была ли какая-то коммуникация с новым тренером? Возможно, свои соображения он передал через руководство?

— Все мы профессионалы и принимаем видение наставника, который требует от футболистов соблюдения определенных принципов, а наше дело – выполнять. Это самое главное. Мне нравится, когда тренер приходит с амбициями, со своим видением и требованиями. Сегодня футбол такой, что вратари должны хорошо играть ногами. Будем знакомиться, понимать тот стиль, который хочет видеть мистер, и вместе делать все ради победы клуба.



Ранее Пятов прокомментировал подписание нового контракта с «Шахтером».